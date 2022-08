Atletica, Antonio La Torre: “Tutti proveranno a mettere in difficoltà Stano, sarà una gara difficile” (Di sabato 20 agosto 2022) Antonio La Torre ha espresso la sua opinione ai microfoni di Rai Sport durante le prime battute della 20km di marcia al maschile agli Europei 2022 di Monaco di Baviera. Il tecnico italiano guarda con attenzione a Massimo Stano, campione olimpico e Mondiale che cerca un nuovo alloro nella competizione odierna. Il nativo di Manfredonia ha riportato alla stampa: “Sono venuto a fare il tifo per massimo Stano, 18 anni fa ero ad Atene a supportare Ivano Brugnetti. Non dobbiamo dare niente per scontato, anche questa mattina tutto è da tenere in considerazione”. Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Guardando le immagini credo che sarà una gara difficile, i segni visti nella 35km sono da analizzare. Tutti proveranno a metterlo a ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)Laha espresso la sua opinione ai microfoni di Rai Sport durante le prime battute della 20km di marcia al maschile agli Europei 2022 di Monaco di Baviera. Il tecnico italiano guarda con attenzione a Massimo, campione olimpico e Mondiale che cerca un nuovo alloro nella competizione odierna. Il nativo di Manfredonia ha riportato alla stampa: “Sono venuto a fare il tifo per massimo, 18 anni fa ero ad Atene a supportare Ivano Brugnetti. Non dobbiamo dare niente per scontato, anche questa mattina tutto è da tenere in considerazione”. Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Guardando le immagini credo cheuna, i segni visti nella 35km sono da analizzare.a metterlo a ...

