Ambra Angiolini torna a Stromboli per aiutare i residenti a spalare il fango (Di sabato 20 agosto 2022) L'attrice, protagonista della fiction "Protezione Civile", dà una mano agli isolani dopo il rogo scoppiato a maggio sul set della fiction cui risulta legata l'alluvione del 12 agosto

pippoMR : Ambra Angiolini è tornata a Stromboli per aiutare a spalare il fango: «Sono qui per dare una mano»… - infoitcultura : Promessa mantenuta: Ambra Angiolini è tornata a Stromboli per aiutare gli isolani - rosinnomood : Sono le 2:12 e io penso ad Ambra Angiolini e Renga - ZioKlint : @danielpiace @MOktyabrskaya Mi riferivo a Ambra Angiolini telecomandata da Boncompagni. - MariaElenaCapo2 : @girasolefucsia SERENA ROSSI e AMBRA ANGIOLINI -

