Una svastica nera sulla lapide dei giardini 'Tina Anselmi' di Torino

(Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Unadi vernicedel giardino "" è comparsa ae l'episodio, che non ha ancora un responsabile, ha subito scatenato le reazioni degli esponenti politici. Quel simbolo nazista sul nome della partigiana, primo ministro donna nella Repubblica Italiana, esponente della Democrazia Cristiana venuta a mancare nel 2016, viene condannato da tutti. Chi ha sfregiato laguadagna l'appellativo di "Vigliacchi" che su Twitter Cecilia D'Elia, responsabile Parità del Pd e portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche, utilizza per definire che ha compiuto il "gesto vandalico inqualificabile a". "Vergognatevi", aggiunge. Anche il segretario dem Enrico Letta affida a ...

elenabonetti : Una svastica sulla lapide che commemora Tina Anselmi. Un gesto insulso di gente piccola. E invece noi ricordiamo la… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Compare una svastica sulla lapide della partigiana e prima donna nel ruolo di ministro nella Repubblica ita… - Antonio_Tajani : Sfregiare con una svastica la targa che ricorda la figura di Tina Anselmi è un gesto ignobile. Mi auguro che i resp… - Poldoncino : RT @possibileTO: Tina Anselmi è stata partigiana, prima donna ministra, femminista, una delle grandi figure della Repubblica. La svastica c… - FabrizioSigolo : RT @elenabonetti: Una svastica sulla lapide che commemora Tina Anselmi. Un gesto insulso di gente piccola. E invece noi ricordiamo la grand… -

Rai Storia

AGI -di vernice nera sulla lapide del giardino 'Tina Anselmi' è comparsa a Torino e l'episodio, che non ha ancora un responsabile, ha subito scatenato le reazioni degli esponenti politici. ...'Laa Torino sulla targa in ricordo di Tina Anselmi, partigiana e politica trevigiana, e' un ...'madre della Repubblica' il cui esempio guida ancora oggi la comunita' politica del mio ... La croce e la svastica - RAI Ufficio Stampa Il simbolo è stato tracciato con vernice spray nera sul nome della partigiana e prima donna ad avere ricoperto la carica di ministro in Italia ...A Torino una svastica è stata tracciata con uno spray di vernice nera su una lapide intitolata a Tina Anselmi, partigiana e prima donna ad avere ricoperto la carica di ministro nella Repubblica Italia ...