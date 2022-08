Torino | Hein lontano | per la difesa spuntano due nomi

Leggi su calcionews24

Il Torino pensa a un ultimo tassello per completare il reparto difensivo: sempre più vicino, i granata pensano a Omeragic e Cistana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrale del Brescia ha un prezzo elevato di circa 6 milioni. Cairo vorrebbe spenderne meno. Per Omeragic il Torino non si è ancora mosso concretamente ma Vagnati segue il giocatore già da tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.