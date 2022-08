Salvini: "Non vado in Russia da anni e non ho nessun contatto" (Di venerdì 19 agosto 2022) "Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi da anni. Mi occupo di Italia. Spero che la sinistra non passi 30 giorni a parlare di altro, di marziani o di insulti. Io, a differenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) "Nonindae non ho contatti con politici russi da. Mi occupo di Italia. Spero che la sinistra non passi 30 giorni a parlare di altro, di marziani o di insulti. Io, a differenza ...

CarloCalenda : Questa legislatura è uno spartiacque: le grandi famiglie dei partiti europei si sono sottomesse a populisti e sovra… - pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - lauraboldrini : Le interferenze della #Russia nelle campagne elettorali di altri Paesi non sono più solo camuffate. #Medvedev oggi… - NeodiMatrix : RT @mentepungente: @AlessiaMorani 'Un uomo che balla e si diverte. Una parentesi di normalità per una persona piena di impegni e responsabi… - pincopa02997127 : @AlessiaMorani Con tutto il casino che avete fatto x i cocktails di Salvini dovresti tacere e vergognarti ma voi pi… -