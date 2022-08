(Di venerdì 19 agosto 2022). Un euroto dalladie poi duedi reclusione per il suo furto. Così un uomo di 64 anni è statoa scontare la sua pensa dopo essere stato ”beccato” dagli agenti della Locale che pattugliavano la zona come di consueto. Alla fine, poi, ilè riuscito ad evitarlo: la prescrizione, in Appello, ha evitato che la sentenza diventasse definitiva. L’ha scampata insomma. L’accusa di furto aggravata poteva costargli cara. Caro prezzo per il furto alladiUn prezzo caro, forse troppo: 80di reclusione per averto una sola monetavasca monumentale, meta tradizionale dei ...

CorriereCitta : Roma, a ”pesca” di monetine nella Fontana di Trevi: 64enne condannato a due mesi e venti giorni di carcere - abracarioca : RT @rep_roma: Pesca monetina da un euro a Fontana di Trevi, 64enne condannato a due mesi e venti giorni di carcere. Il giudice: 'È furto ag… - RotaruCris : RT @rep_roma: Pesca monetina da un euro a Fontana di Trevi, 64enne condannato a due mesi e venti giorni di carcere. Il giudice: 'È furto ag… - SempreAlessia : RT @rep_roma: Pesca monetina da un euro a Fontana di Trevi, 64enne condannato a due mesi e venti giorni di carcere. Il giudice: 'È furto ag… - PiLu975 : RT @rep_roma: Pesca monetina da un euro a Fontana di Trevi, 64enne condannato a due mesi e venti giorni di carcere. Il giudice: 'È furto ag… -

Repubblica Roma

Due mesi e venti giorni di reclusione per aver rubato un euro dalla Fontana di Trevi. Per questo un uomo di 64 anni è stato condannato. Ma alla fine, il carcere non l'ha fatto. La prescrizione, in ...... anche sotto costa, era facile incrociare barche di Chioggia impegnate nella". Quelle vele le marinerie romagnole e marchigiane non vogliono più vederle. E apare si dia loro ascolto: ... Pesca monetina da un euro a Fontana di Trevi, 64enne condannato a due mesi e venti giorni di carcere. Il giudice: "È furto aggravato" Roma. Un euro pescato dalla Fontana di Trevi e poi due mesi e venti giorni di reclusione per il suo furto. Così un uomo di 64 anni è stato condannato a scontare la sua pensa dopo essere stato ”beccato ...Grave incidente nella serata di giovedì a Pescate lungo via Roma, un'auto è finita fuori strada contro il muro di un edificio ...