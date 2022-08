Regno Unito - Il governo accelera sulla guida automatizzata: pronto un piano da 100 milioni (Di venerdì 19 agosto 2022) Il governo inglese vuole accelerare sulla guida automatizzata e ha presentato un piano ad hoc che prevede investimenti per 100 milioni di sterline (circa 118 milioni di euro). L'intenzione in parte già annunciata in passato è di dare il via libera entro l'anno prossimo all'acquisto e alla circolazione in autostrada di auto con tecnologie driverless, il cui livello non è specificato, ma corrisponderebbe al 3 della scala Sae. Successivamente, entro il 2025, il programma intende sdoganare anche mezzi di trasporto pubblico e di consegna merci che non richiederebbero la presenza a bordo di un utente mUnito di patente. Il costruttore sarà responsabile in caso di incidente. L'iniziativa, che verrà discussa in Parlamento, sarà realizzata ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilinglese vuoleree ha presentato unad hoc che prevede investimenti per 100di sterline (circa 118di euro). L'intenzione in parte già annunciata in passato è di dare il via libera entro l'anno prossimo all'acquisto e alla circolazione in autostrada di auto con tecnologie driverless, il cui livello non è specificato, ma corrisponderebbe al 3 della scala Sae. Successivamente, entro il 2025, il programma intende sdoganare anche mezzi di trasporto pubblico e di consegna merci che non richiederebbero la presenza a bordo di un utente mdi patente. Il costruttore sarà responsabile in caso di incidente. L'iniziativa, che verrà discussa in Parlamento, sarà realizzata ...

