LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: BikeExchange davanti a tutte! E’ il momento dell’Astana di Vincenzo Nibali (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Muove i pedali la Trek – Segafredo! 19.40 Trek, Ineos, Quick-Step, Movistar e Jumbo: queste le formazioni pronte a partire. 19.38 Parte l’Astana di Vincenzo Nibali! CLASSIFICA PARZIALE AL TRAGUARDO DOPO 11 FORMAZIONI DI 231 Team BikeExchange – Jayco 25.11,24 2 Groupama – FDJ 25.18,88 3 Bahrain – Victorious 25.22,580 4 AG2R Citroën Team 25.35,470 5 Israel – Premier Tech 25.44,15 6 EF Education-EasyPost 25.59,75 7 Team Arkéa Samsic 26.05,42 8 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 26.05,65 9 Euskaltel – Euskadi 26.12,81 10 Cofidis 26.30,73 11 Burgos-BH 26.38,38 19.34 E’ partita l’UAE Team Emirates. 19.33 All’intermedio degli 11 km sono passate 13 squadre, mentre la prova è stata completata da 10 formazioni. 19.32 Dalle 19.34 partiranno tutte le “Big”: si ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Muove i pedali la Trek – Segafredo! 19.40 Trek, Ineos, Quick-Step, Movistar e Jumbo: queste le formazioni pronte a partire. 19.38 Parte l’Astana di! CLASSIFICA PARZIALE AL TRAGUARDO DOPO 11 FORMAZIONI DI 231 Team– Jayco 25.11,24 2 Groupama – FDJ 25.18,88 3 Bahrain – Victorious 25.22,580 4 AG2R Citroën Team 25.35,470 5 Israel – Premier Tech 25.44,15 6 EF Education-EasyPost 25.59,75 7 Team Arkéa Samsic 26.05,42 8 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 26.05,65 9 Euskaltel – Euskadi 26.12,81 10 Cofidis 26.30,73 11 Burgos-BH 26.38,38 19.34 E’ partita l’UAE Team Emirates. 19.33 All’intermedio degli 11 km sono passate 13 squadre, mentre la prova è stata completata da 10 formazioni. 19.32 Dalle 19.34 partiranno tutte le “Big”: si ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Groupama – FDJ in testa! Una decina di formazioni sul percorso… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 prima tappa Utrecht-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #prima #tappa - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a squadre a Utrecht Roglic può guadagnare su Evenepo… - VentaglioP : Tra pochi istanti live su twitch per parlare de #LaVuelta #Vuelta #Vuelta22 -