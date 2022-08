Incendio nel Nuorese minaccia case in frazione turistica (Di venerdì 19 agosto 2022) Un grosso Incendio, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, si è sviluppato intorno alle 21.30 nella località turistica di Sos Alinos, un borgo nel Golfo di Orosei accanto a Cala Liberotto, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Un grosso, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, si è sviluppato intorno alle 21.30 nella localitàdi Sos Alinos, un borgo nel Golfo di Orosei accanto a Cala Liberotto, in ...

fanpage : Un operatore della Protezione civile di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lecce con l’accusa di incendio… - AnsaSardegna : Incendio nel Nuorese minaccia case in frazione turistica. Fiamme vicino a Cala Liberotto, sindaca 'evacueremo se se… - AnnamariaGalav2 : RT @giuccort: Innalzo' con gambe e braccia il volto del Suo sorridente IO come lampi in lingua di Stella.. Ciongiunse, in oro di dita, il F… - giuccort : Innalzo' con gambe e braccia il volto del Suo sorridente IO come lampi in lingua di Stella.. Ciongiunse, in oro di… - LaCnews24 : Incendio nel carcere minorile Catanzaro, Minasi: «Azione folle ma frutto dei disagi nei penitenziari»… -

Incendio nel Nuorese minaccia case in frazione turistica Un grosso incendio, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, si è sviluppato intorno alle 21.30 nella località turistica di Sos Alinos, un borgo nel Golfo di Orosei accanto a Cala Liberotto, in questi ... Milazzo (ME) - "Boschetto dell'Ancora" nel degrado, il Comune diffida Legambiente ... dove si è rilevata la presenza di una folta vegetazione infestante, che potrebbe generare fenomeni di incendio, nonché la presenza di rifiuti di vario genere ricettacolo di roditori, di insetti e di ... Agenzia ANSA Incendio nel Nuorese minaccia case in frazione turistica Un grosso incendio, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, si è sviluppato intorno alle 21.30 nella località turistica di Sos Alinos, un borgo nel Golfo di Orosei accanto a Cala Liberotto, in q ... Principio d'incendio alla cabina elettrica in piazzale della Cattedrale a San Giusto Principio d’incendio nel corso della serata di oggi, venerdì 19 agosto 2022 alla cabina elettrica in piazzale della Cattedrale a San Giusto altezza chiosco attorno alle 21.20. Intervento immediato dei ... Un grosso, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, si è sviluppato intorno alle 21.30 nella località turistica di Sos Alinos, un borgoGolfo di Orosei accanto a Cala Liberotto, in questi ...... dove si è rilevata la presenza di una folta vegetazione infestante, che potrebbe generare fenomeni di, nonché la presenza di rifiuti di vario genere ricettacolo di roditori, di insetti e di ... Incendio nella notte nel Teramano, evacuate abitazioni Un grosso incendio, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, si è sviluppato intorno alle 21.30 nella località turistica di Sos Alinos, un borgo nel Golfo di Orosei accanto a Cala Liberotto, in q ...Principio d’incendio nel corso della serata di oggi, venerdì 19 agosto 2022 alla cabina elettrica in piazzale della Cattedrale a San Giusto altezza chiosco attorno alle 21.20. Intervento immediato dei ...