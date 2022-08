GPU AMD Navi 3X | ecco come potrebbero apparire

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 agosto 2022) In quest’articolo andremo a vederele nuovissime GPU AMD3X e conosceremo le loro caratteristiche La scorsa settimana Angstronomics ha rivelato un numero considerevole di dettagli sull’architettura AMD (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) RDNA3. Il sito sostiene di conoscere l’esatta configurazione di ciascuno dei tre processori grafici3X. E non si tratta solo delle specifiche dei core, ma anche delle dimensioni esatte dei die e persino delle dimensioni della Infinity Cache, diverse dalle stime precedenti. Maggiori info sulle prossime GPU AMD3X Queste nuove informazioni trapelate sono state sicuramente utili all’utente Twitter “Wild C” per realizzare nuovi rendering della GPU, forse la rappresentazione più accurata dei ...