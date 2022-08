Gigi D’Alessio in crisi con la compagna? Il gesto che manda su tutte le furie Denise Esposito (Di venerdì 19 agosto 2022) La nuova compagna del cantautore Gigi D’Alessio si sarebbe stizzita per qualcosa di poco gradito avvenuto sui social. Ecco di cosa si tratta. Il cantautore Gigi D’Alessio, famoso per le sue canzoni melodiche e riconducibili alla tradizione della canzone napoletana, ha avuto 5 figli da tre donne diverse, una delle quali è la collega Anna Tatangelo, attualmente in coppia con il rapper Livio Cori. Ancora, dopo la relazione naufragata con la Tatangelo, Gigi D’Alessio ha preso a frequentare Denise Esposito, ovvero un avvocato di 29 anni, anche lei di Napoli. Scoppia la crisi tra Gigi D’Alessio e Denise? Il rapporto sentimentale con Denise ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 agosto 2022) La nuovadel cantautoresi sarebbe stizzita per qualcosa di poco gradito avvenuto sui social. Ecco di cosa si tratta. Il cantautore, famoso per le sue canzoni melodiche e riconducibili alla tradizione della canzone napoletana, ha avuto 5 figli da tre donne diverse, una delle quali è la collega Anna Tatangelo, attualmente in coppia con il rapper Livio Cori. Ancora, dopo la relazione naufragata con la Tatangelo,ha preso a frequentare, ovvero un avvocato di 29 anni, anche lei di Napoli. Scoppia latra? Il rapporto sentimentale con...

Oxus_ : @calebtrustnoone @setidicessi Certo, poteva essere una canzone di Gigi D'Alessio ?? - eLpoepetaH : RT @tomlinsonxstar: Vabbè louis okay ma chi li apre sti concerti? Rhove? Gigi d’alessio? Peppina la nonnina del paese? Chi? PARLACI - tomlinsonxstar : Vabbè louis okay ma chi li apre sti concerti? Rhove? Gigi d’alessio? Peppina la nonnina del paese? Chi? PARLACI - GammaStereoRoma : Gigi D'Alessio - 'O Sarracino - vojdcesaree : RT @larrystilosii: ma secondo voi chi lo apre il concerto di louis tomlinson a settembre? io direi di firmare per paky perchè ha le buste d… -