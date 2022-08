Da Ruberti a Medvedev, tutte le ultime 'grane' in casa dei partiti (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Le grida furibonde, le minacce e gli insulti di Albino Ruberti arrivano come una d'onda d'urto agli uffici del Nazareno. Il caso del capo di gabinetto del sindaco di Roma è di quelli che possono segnare una campagna elettorale lampo come quella che vede impegnati i dem. Il segretario Enrico Letta non ci pensa due volte ad alzare una diga alle polemiche: quanto si vede nel video de Il Foglio non può rimanere senza conseguenze. E la reazione dei dem è immediata. Al Nazareno, di prima mattina, arriva Bruno Astorre, regista di tante operazioni Pd nella Capitale, compresa la candidatura del sindaco Roberto Gualtieri. Pochi minuti dopo si dimettono Francesco De Angelis, candidato Pd e fratello di quel Vladimiro tirato in ballo da Ruberti, e lo stesso capo di gabinetto di Gualtieri. "Scelte doverose", commenta Letta in conferenza stampa. "Vi sparo, ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Le grida furibonde, le minacce e gli insulti di Albinoarrivano come una d'onda d'urto agli uffici del Nazareno. Il caso del capo di gabinetto del sindaco di Roma è di quelli che possono segnare una campagna elettorale lampo come quella che vede impegnati i dem. Il segretario Enrico Letta non ci pensa due volte ad alzare una diga alle polemiche: quanto si vede nel video de Il Foglio non può rimanere senza conseguenze. E la reazione dei dem è immediata. Al Nazareno, di prima mattina, arriva Bruno Astorre, regista di tante operazioni Pd nella Capitale, compresa la candidatura del sindaco Roberto Gualtieri. Pochi minuti dopo si dimettono Francesco De Angelis, candidato Pd e fratello di quel Vladimiro tirato in ballo da, e lo stesso capo di gabinetto di Gualtieri. "Scelte doverose", commenta Letta in conferenza stampa. "Vi sparo, ...

