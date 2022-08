Bronzi di Riace | il racconto di una testimone | Avevo dieci anni e mettemmo gli abiti della festa per accogliere sulla spiaggia i due guerrieri

(Di venerdì 19 agosto 2022) Antonella Piromalli oggi ha 60e vive a Gorizia dove insegna in un asilo. Il 16 agosto 1972 era al mare con i parenti quando giunse la notizia dell'eccezionale ritrovamento. "Ai miei piccolispesso la storia dei due signori con la barba, emersi dall'acqua come le...

VittorioSgarbi : La valorizzazione dei Bronzi di Riace è stata affidata a questo signore qui. Si chiama Eduardo Lamberti Castronuovo… - VittorioSgarbi : Siamo al tragicomico. La valorizzazione dei Bronzi di Riace affidati al reumatologo Eduardo Lamberti. - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Bronzi di Riace, V secolo a.C., bronzo, Museo Nazionale della Magna Grecia, Reggio Cala… - DirTecno : RT @MusArcheoRC: Buon venerdì amici, il weekend si avvicina che ne dite di un salto in museo? Ritratto del Bronzo B, mostra 'I Bronzi di Ri… - MauroLcc1955 : RT @valeriolundini: Alle medie da me si potevano fare delle ricerche a casa (con tanto di disegnini e fotocopie di cose prese dall’enciclop… -

Il celebre magazine americano non ha dubbi e l'ha inserita nell'elenco del World's Greatest Places 2022, nell'anno delle celebrazioni per il cinquantenario del ritrovamento deidi. ...Il post pubblicato da Sgarbi sui propri canali social suidi" La valorizzazione deidiè stata affidata a questo signore qui. Si chiama Eduardo Lamberti Castronuovo. Non fa l'archeologo o lo storico dell'arte. E' un reumatologo ed ...Antonella Piromalli oggi ha 60 anni e vive a Gorizia dove insegna in un asilo. Il 16 agosto 1972 era al mare con i parenti quando giunse la notizia ...Il critico d’arte, dopo la lettera ricevuta ieri, sbatte direttamente la sua foto del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo sui social, accompagnandola con una breve frase “La valorizzazione dei Bronzi d ...