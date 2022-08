Barcellona, disavventura per Lewandowski: derubato mentre firmava autografi (Di venerdì 19 agosto 2022) Brutta disavventura per Robert Lewandowski, che è stato derubato davanti al centro di allenamento del Barcellona Leggi su golssip (Di venerdì 19 agosto 2022) Bruttaper Robert, che è statodavanti al centro di allenamento del

QdSit : Brutta disavventura per Robert Lewandowski, che è stato derubato davanti al centro di allenamento del Barcellona. .… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Brutta disavventura per Robert Lewandowski, che è stato derubato davanti al centro di allenamento del… - sportli26181512 : Barcellona, Lewandowski derubato all'ingresso del centro sportivo: Disavventura per Robert Lewandowski. L'attaccant… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Barça, Lewandowski rapinato davanti al centro sportivo: Brutta disavventura per l’attaccante d… - bi_loriana : RT @tempoweb: Disavventura per #Lewandowski rapinato mentre firmava autografi #barcellona #iltempoquotidiano -