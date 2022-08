Atletica | Europei Monaco 2022 | share al 16 | 49% su Rai Due per l’oro di Tamberi

(Di venerdì 19 agosto 2022) La FIDAL, Federazione Italiana DiLeggera, con una nota, ha annunciato lodi visualizzazioni ottenute nella giornata di ieri durante la vittoria delnel salto in alto di Gianmarcoottenuto aglidi. “Ancora una grande serata diin TV, con la trasmissione dei Campionatisu Rai 2 che ha ottenuto il secondo miglior risultato del prime-time nazionale tra le reti generaliste: la cronaca diretta da(culminata con la medaglia d’oro conquistata nel salto in alto da Gianmarco) è stata seguita in media da 1.780.00 telespettatori, con unodel 12,78% (picco del 16,49% alle 22:23). Meglio di Rai 2 solo Rai 1, con ...

Dopo il doppio oro di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi arriva una brutta notizia per l'Italia aglididi Monaco di Baviera. La staffetta 4×100 maschile non parteciperà infatti alla finale di domenica sera nonostante la qualificazione guadagnata, seppur a fatica, con l'ultimo tempo ...Marcell Jacobs non ha preso parte alla batteria di qualificazione della 4x100 aglididi Monaco , ma l' Italia ha conquistato comunque la finale di domani sera. Anzi, no. La Turchia , per il danneggiamento subito in un cambio, ha fatto ricorso. La giuria lo ha ...La FIDAL, Federazione Italiana Di Atletica Leggera, con una nota, ha annunciato lo share di visualizzazioni ottenute nella giornata di ieri durante la vittoria dell'oro nel salto in alto di Gianmarco ...Due medaglie azzurre nella terza serata degli Europei di Monaco di Baviera. È d’argento il triplo di Andrea Dallavalle, capace di saltare 17,04 (+0.4) nella finale dell’Olympiastadion e di salire sul ...