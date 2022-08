A Parmitano premio Gal Hassin | nello spazio non ci sono bandiere

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 19 agosto 2022) "A Lucapilota e astronauta, che esplora il futuro superando sfide e barriere senza mai risparmiarsi. Pioniere entusiasta che coinvolge e appassiona le nuove generazioni; primo italiano a compiere una passeggiata spaziale, si è distinto per il suo coraggio come pilota e come astronauta; protagonista dell'avventura dell esplorazione dello, per estendere la presenza umana oltre i confini della Terra, racconta che il nostro pianeta, visto dall'alto, non ha confini, e che è un bene fragile da proteggere". E questa la motivazione espressa dalla Commissione che ha assegnato ilGal2022 all'astronauta italiano Luca, letta dal presidente della Fondazione Giuseppe Mogavero.Ilè stato consegnato nel Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche ...