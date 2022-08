Tuffi | Europei Roma 2022 in tv oggi | canale | orari e diretta streaming giovedì 18 agosto

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tutto pronto per le gare didi18aglididelle discipline acquatiche, in programma fino al 21. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tornano in gara per il sincro dai tre metri, mentre Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia esordiscono nella gara dal metro. In serata poi spazio ai spettacolari tutti dalle grandi altezze. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 con i preliminari del metro maschile, mentre le due finali si svolgeranno dalle 15.30; dalle 18.00 poi spazio alle grandi altezze. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: ...