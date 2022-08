Simeone, il Napoli svela il numero di maglia del Cholito (Di giovedì 18 agosto 2022) Simeone-Napoli. Giovanni Simeone ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura con il Napoli. Stamattina il Cholito ha svolto il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. Secondo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l’attaccante argentino si trasferisce a Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli dovesse qualificarsi alla prossima Champions League o nel caso in cui Simeone dovesse raggiungere un numero di presenze e gol concordato tra le società. Nel frattempo il club di De Laurentiis verserà subito 3.5 milioni per il prestito più altri 12 in caso di riscatto. “Il Napoli comunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022). Giovanniha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura con il. Stamattina ilha svolto il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. Secondo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l’attaccante argentino si trasferisce ain prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio nel caso in cui ildovesse qualificarsi alla prossima Champions League o nel caso in cuidovesse raggiungere undi presenze e gol concordato tra le società. Nel frattempo il club di De Laurentiis verserà subito 3.5 milioni per il prestito più altri 12 in caso di riscatto. “Ilcomunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive di ...

