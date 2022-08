Serve un vaccino per i negazionisti (Di giovedì 18 agosto 2022) Il problema di questa campagna elettorale – e la diatriba sul Covid di ieri lo ha dimostrato - è la totale assenza del principio di realtà. Non sono tanto la noia, gli attacchi precostituiti e sempre gli stessi, le schermaglie a suon di video tra ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 18 agosto 2022) Il problema di questa campagna elettorale – e la diatriba sul Covid di ieri lo ha dimostrato - è la totale assenza del principio di realtà. Non sono tanto la noia, gli attacchi precostituiti e sempre gli stessi, le schermaglie a suon di video tra ... sul sito.

ladydd69 : RT @Napalm51: Allora il vaccino non serve a niente! 3 dosi al 90% della popolazione per tornare al punto zero? Dai, basta, arrestateli tut… - ila_piccinotti : Serve un vaccino per i negazionisti - La Stampa E a vincere alla fine è sempre il principio di realtà. (Grazie ?… - rubino7004 : RT @Napalm51: Allora il vaccino non serve a niente! 3 dosi al 90% della popolazione per tornare al punto zero? Dai, basta, arrestateli tut… - Be___ReaL__ : @Osatsanotnas @AlessiaLautone Oggi credi ad un vaccino che non serve a un cazzo Complimentoni Passi da gigante - dinamo3040 : RT @Napalm51: Allora il vaccino non serve a niente! 3 dosi al 90% della popolazione per tornare al punto zero? Dai, basta, arrestateli tut… -