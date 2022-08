Scottature solari: rimedi naturali e dieta per salvare l’abbronzatura (Di giovedì 18 agosto 2022) Una piccola disattenzione, un minuto di troppo al sole…basta poco per ritrovarsi con pelle arrossata e irritata, scottata. Ecco allora che l’unica soluzione contro le Scottature solari sono rimedi mirati, che possano lenire e rinfrescare la pelle, senza compromettere l’abbronzatura. Come riconoscere una scottatura solare? Il primo sintomo è la sensazione di calore, cui seguono arrossamento e dolore. Nei casi peggiori, potrebbero comparire febbre e piccole bolle (in tal caso, meglio consultare un medico). Nonostante il fastidio, non è il caso di farsi rovinare la vacanza. O la tintarella. Per le Scottature solari, infatti, esistono ottimi rimedi naturali, che possono amplificare i benefici del doposole. In questo modo, in pochi giorni si potrà tornare al sole, protetti ... Leggi su amica (Di giovedì 18 agosto 2022) Una piccola disattenzione, un minuto di troppo al sole…basta poco per ritrovarsi con pelle arrossata e irritata, scottata. Ecco allora che l’unica soluzione contro lesonomirati, che possano lenire e rinfrescare la pelle, senza compromettere l’abbronzatura. Come riconoscere una scottatura solare? Il primo sintomo è la sensazione di calore, cui seguono arrossamento e dolore. Nei casi peggiori, potrebbero comparire febbre e piccole bolle (in tal caso, meglio consultare un medico). Nonostante il fastidio, non è il caso di farsi rovinare la vacanza. O la tintarella. Per le, infatti, esistono ottimi, che possono amplificare i benefici del doposole. In questo modo, in pochi giorni si potrà tornare al sole, protetti ...

