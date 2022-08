“Ricoverato d’urgenza”. L’attore in ospedale dopo un malore. Le sue condizioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Paura per Nicholas Brendon, lo Xander di Buffy: L’attore è stato Ricoverato in ospedale dopo aver subito un “incidente cardiaco”. A dare la notizia la sorella. Scrive sui social: “Nicky sta bene ora, ma ha dovuto essere portato d’urgenza al pronto soccorso circa due settimane fa a causa di un incidente cardiaco (tachicardia/aritmia)”, ha sottotitolato una serie di foto su Instagram di Brendon lunedì che lo mostrano in un’ambulanza e in un ospedale. “Nicky manda il suo amore e voleva che mi scusassi per il fatto che non è andato in diretta così tanto ultimamente e per dare a tutti un aggiornamento”. Non è la prima volta che L’attore si trova davanti a problemi di salute. Continua la sorella: “Alcuni di voi potrebbero ricordare che ha avuto un incidente simile ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Paura per Nicholas Brendon, lo Xander di Buffy:è statoinaver subito un “incidente cardiaco”. A dare la notizia la sorella. Scrive sui social: “Nicky sta bene ora, ma ha dovuto essere portatoal pronto soccorso circa due settimane fa a causa di un incidente cardiaco (tachicardia/aritmia)”, ha sottotitolato una serie di foto su Instagram di Brendon lunedì che lo mostrano in un’ambulanza e in un. “Nicky manda il suo amore e voleva che mi scusassi per il fatto che non è andato in diretta così tanto ultimamente e per dare a tutti un aggiornamento”. Non è la prima volta chesi trova davanti a problemi di salute. Continua la sorella: “Alcuni di voi potrebbero ricordare che ha avuto un incidente simile ...

