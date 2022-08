Permessi non goduti: regole e modalità di pagamento (Di giovedì 18 agosto 2022) L’ordinamento italiano vieta l’erogazione di un’indennità a titolo di ferie non godute, con lo scopo di garantire ai lavoratori la possibilità di fruire di un certo numero di ore o giorni di assenza giustificata e retribuita e recuperare le energie psicofisiche e dedicarsi alla propria vita privata e sociale: è la stessa cosa per i Permessi non goduti? Il divieto opera in maniera pressoché assoluta, fatta eccezione per una serie tassativa di casi, tra cui citiamo le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dove, venendo meno il contratto e la possibilità di svolgere l’attività lavorativa, eventuali ferie maturate dal dipendente, ma non godute, vengono liquidate in busta paga. In aggiunta alle ferie, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono ulteriori periodi di assenza giustificata e retribuita, con lo scopo di: Ridurre ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 18 agosto 2022) L’ordinamento italiano vieta l’erogazione di un’indennità a titolo di ferie non godute, con lo scopo di garantire ai lavoratori la possibilità di fruire di un certo numero di ore o giorni di assenza giustificata e retribuita e recuperare le energie psicofisiche e dedicarsi alla propria vita privata e sociale: è la stessa cosa per inon? Il divieto opera in maniera pressoché assoluta, fatta eccezione per una serie tassativa di casi, tra cui citiamo le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dove, venendo meno il contratto e la possibilità di svolgere l’attività lavorativa, eventuali ferie maturate dal dipendente, ma non godute, vengono liquidate in busta paga. In aggiunta alle ferie, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono ulteriori periodi di assenza giustificata e retribuita, con lo scopo di: Ridurre ...

PravatoSilvano : RT @Franco88386632: @Itss_SaRaNnn Questo è quello che ci aspetta per il futuro e sarà sempre peggio. Mi vergogno e chiedo scusa per questi… - chiara_paci : @Mainaxcs @PBalabam @GiuseppeCorini Magari fosse così. Ma non lo è: questa è l’ennesima promessa facile che anche a… - Mainaxcs : @chiara_paci @PBalabam @GiuseppeCorini I permessi non sono (piu) una riduzione oraria ma patrimonio contrattuale de… - andreasionis : RT @ComVentotene: Ieri non ci siamo permessi di polemizzare, anche per rispetto del compianto Piero Angela, ma oggi lasciateci esprimere il… - libero9811 : @HuffPostItalia La mafia guadagna almeno 30miliardi l’anno e non li mettono tutti sotto il materasso. Ah molti nell… -