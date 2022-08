Oltre 800 i detenuti in fuga dopo l’assalto jihadista alla prigione centrale du Butembo (Di giovedì 18 agosto 2022) Una nuova e spettacolare azione di forza dello Stato islamico ha colpito la Repubblica democratica del Congo. Nella notte fra il 9 e il 10 agosto, infatti, tre squadre di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 agosto 2022) Una nuova e spettacolare azione di forza dello Stato islamico ha colpito la Repubblica democratica del Congo. Nella notte fra il 9 e il 10 agosto, infatti, tre squadre di L'articolo proviene da il manifesto.

Mcristinasordi : RT @giuliainnocenzi: Più di 800.000 spettatori e oltre il 6% di share. Ieri a #Dilemmi abbiamo potuto informare il pubblico sul pericolo ch… - AnnaNegrotti : RT @giuliainnocenzi: Più di 800.000 spettatori e oltre il 6% di share. Ieri a #Dilemmi abbiamo potuto informare il pubblico sul pericolo ch… - ARIZONA49 : @cergi01 Non siamo in presenza di un raddoppio o di un triplo della bolletta, come tutta l’utenza sta subendo: qui… - viva_ziaMimma : RT @AmbCina: Uno spettacolo fantastico, quello offerto da 250 droni allo #SmartChinaExpo?? di #Chongqing. L'evento, in cui l'Italia è tra gl… - AzamaelSaytan : @LucioMalan @GiorgiaMeloni vuoi i nomi e cognomi di oltre 800 mila persone che tramite reddito hanno richiesto lavo… -