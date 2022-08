New Tales From the Borderlands: in arrivo a fine ottobre? (Di giovedì 18 agosto 2022) Se vi piacciono i mix ben fatti di pallottole, umorismo, follia, fantascienza e chi più ne ha più ne metta, allora preparatevi all’arrivo di New Tales From the Borderlands a fine ottobre Stando a quanto riferito da Amazon il sequel di Tales del 2014, ovvero New Tales From the Borderlands, dovrebbe uscire a fine ottobre e la copertina della Deluxe Edition è già stata svelata al pari delle console sulle quali sarà possibile giocarci, prezzo incluso, ma andiamo avanti con un po’ di ordine. New Tales From the Borderlands: colpo in canna L’ultima creazione di Gearbox Software, New Tales From the ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 agosto 2022) Se vi piacciono i mix ben fatti di pallottole, umorismo, follia, fantascienza e chi più ne ha più ne metta, allora preparatevi all’di NewtheStando a quanto riferito da Amazon il sequel didel 2014, ovvero Newthe, dovrebbe uscire ae la copertina della Deluxe Edition è già stata svelata al pari delle console sulle quali sarà possibile giocarci, prezzo incluso, ma andiamo avanti con un po’ di ordine. Newthe: colpo in canna L’ultima creazione di Gearbox Software, Newthe ...

