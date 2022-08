Napoli | Rrahmani | “Era importante iniziare bene la stagione | Kvara può diventare un campione”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore del, Amir, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kissin vista dellaappena iniziata: “E’giocare partita dopo partita e provare a restare davanti per combattere per lo scudetto fino alla fine“. Sulla gara contro il Verona, il calciatore ha poi dichiarato: “Contavalanel migliore dei modi. Insieme al mister abbiamo analizzato i due gol subiti, consapevoli di poter migliorare. Kim Min-Jae deve abituarsi al nostro calcio dato che in Turchia si prediligeva un tipo di gioco diverso. Al momento stiamo facendo, cercando di fare ciò che chiede il mister“. Sulle novità della rosa, tra acquisti e cessioni,ha spiegato: “Abbiamo perso giocatori ...

