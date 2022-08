Napoli, Raspadori a Villa Stuart per le visite mediche (Di giovedì 18 agosto 2022) Manca sempre meno per l’annuncio ufficiale di Giacomo Raspadori quale nuovo tesserato del Napoli. Il giovane attaccante della Nazionale è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito, dopodiché ci sarà la firma sul nuovo contratto quinquennale con la società partenopea. Luciano Spalletti è pronto a dare il benvenuto ad un altro nuovo acquisto, mentre il ventiduenne si appresta ad iniziare una nuova avventura lontano dal Sassuolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Manca sempre meno per l’annuncio ufficiale di Giacomoquale nuovo tesserato del. Il giovane attaccante della Nazionale è arrivato aper ledi rito, dopodiché ci sarà la firma sul nuovo contratto quinquennale con la società partenopea. Luciano Spalletti è pronto a dare il benvenuto ad un altro nuovo acquisto, mentre il ventiduenne si appresta ad iniziare una nuova avventura lontano dal Sassuolo. SportFace.

