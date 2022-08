Mountain bike, Europei 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. C’è Thomas Pidcock! (Di giovedì 18 agosto 2022) Si disputerà domani a Monaco (Germania) la prova maschile di Cross-Country valevole per gli Europei 2022 di Mountain bike. La gara, inserita all’interno degli European Championships 2022 (competizione multisportiva su base europea aperta anche ad altre otto discipline), inizierà alle ore 17:00 e si svolgerà in un percorso ricco di insidie. Saranno 62 gli atleti che prenderanno il via nella gara di domani. Tra questi va assolutamente menzionato il britannico Thomas Pidcock, campione olimpico in carica. In casa Italia non sarà presente Luca Braidot, impegnato nella preparazione per il Mondiale, ma parteciperanno Juri Zanotti, Gerhard Kerschbaumer e Daniele Braidot. Mountain bike, Europei 2022: i convocati dell’Italia. ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Si disputerà domani a Monaco (Germania) la prova maschile di Cross-Country valevole per glidi. La gara, inserita all’interno degli European Championships(competizione multisportiva su base europea aperta anche ad altre otto discipline), inizierà alle ore 17:00 e si svolgerà in un percorso ricco di insidie. Saranno 62 gli atleti che prenderanno il via nella gara di domani. Tra questi va assolutamente menzionato il britannicoPidcock, campione olimpico in carica. In casa Italia non sarà presente Luca Braidot, impegnato nella preparazione per il Mondiale, ma parteciperanno Juri Zanotti, Gerhard Kerschbaumer e Daniele Braidot.: i convocati dell’Italia. ...

