MLS | il Toronto pareggia coi gol di Bernardeschi e Criscito VIDEO

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ilconquista il quinto risultato utile consecutivo, e lo fa grazie a due azzurri. Nella sfida contro il New England Revolution, terminata 2-2, i ragazzi di Bob Bradley passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da, che segna così la sua quarta rete in America, e poi agganciano il pari grazie a uno splendido sinistro al volo di, che trova il suo primo sigillo in MLS. Di seguito idei gol. SportFace.

...consecutivo per il. I canadesi pareggiano 2 - 2 contro il New England Revolution grazie alle firme di due italiani, Federico Bernardeschi, sempre più leader e a quota quattro marcature in,......00 Hankook (Blz) - Alianza FC (Sal) 04:00 URUGUAY COPA URUGUAY Durazno - Boquita 01:00 USAAtlanta Utd - New York Red Bulls 01:30FC - New England Revolution 01:30 New York City - ...Quinto risultato utile consecutivo per i canadesi che passano avanti con l'ex Juve dal dischetto, poi si fanno rimontare da McNamara e Rennicks e infine pareggiano grazie al sinistro al volo da applau ...