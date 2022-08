LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Tamberi e Tortu protagonisti della giornata che sta per iniziare (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 8:39 giornata che si preannuncia scoppiettante in Baviera. 6 le medaglie in palio: alto, martello e 1500 maschili, lungo, 5000 ed eptathlon femminili. 8:36 Si inizia la giornata dalle 9:00, con il lancio del giavellotto femminile (qualificazioni), senza italiane. La prima azzurra in gara sarà Martina Merlo nei 3000 siepi femminili, a LIVEllo di batterie: l’ora di riferimento è quella delle 9:20. 8:33 Questa sera, agli Europei di Monaco, sarà Gianmarco Tamberi a far sognare l’Italia con la finale del salto in alto. Nella mattina (tarda), invece, saranno chiamati a esordire i 200, in cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI8:39che si preannuncia scoppiettante in Baviera. 6 le medaglie in palio: alto, martello e 1500 maschili, lungo, 5000 ed eptathlon femminili. 8:36 Si inizia ladalle 9:00, con il lancio del giavellotto femminile (qualificazioni), senza italiane. La prima azzurra in gara sarà Martina Merlo nei 3000 siepi femminili, allo di batterie: l’ora di riferimento è quella delle 9:20. 8:33 Questa sera, aglidi Monaco, sarà Gianmarcoa far sognare l’Italia con la finale del salto in alto. Nella mattina (tarda), invece, saranno chiamati a esordire i 200, in cui ...

