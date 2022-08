Liste Pd, in Puglia parte il ricorso interno per chiedere l’annullamento: “Scelte illegali e sessiste”. I capolista sono tutti uomini (Di giovedì 18 agosto 2022) Dai territori non solo malumori, ora anche i ricorsi agli organi interni per chiedere l’annullamento delle Liste. Succede in Puglia, dove il Partito democratico locale è in rivolta (o almeno una parte) per le Scelte fatte e per l’assenza tra i capilista di esponenti donne. Ecco che allora due consiglieri regionali dem, Ruggiero Mennea e Fabiano Amati, hanno presentato un ricorso urgente “alla Commissione nazionale di garanzia per annullare le Liste del Pd Puglia e modificarle”. Secondo i due esponenti del Pd infatti, i candidati sono stati “nominati con atti illegali e modalità sessiste“. E hanno violato una serie di regole interne: “Parità di genere perché composte con soli capilista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Dai territori non solo malumori, ora anche i ricorsi agli organi interni perdelle. Succede in, dove il Partito democratico locale è in rivolta (o almeno una) per lefatte e per l’assenza tra i capilista di esponenti donne. Ecco che allora due consiglieri regionali dem, Ruggiero Mennea e Fabiano Amati, hanno presentato unurgente “alla Commissione nazionale di garanzia per annullare ledel Pde modificarle”. Secondo i due esponenti del Pd infatti, i candidatistati “nominati con attie modalità“. E hanno violato una serie di regole interne: “Parità di genere perché composte con soli capilista ...

