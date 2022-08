Le tre criticità dell' accordo che ha sbloccato i porti ucraini

(Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, andrà a Kyiv per la prima volta dall’inizio’invasionea Russia contro l’Ucraina. Incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e il se... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LucaMarelli72 : 3 - Una interpretazione sostanzialmente basata sulle 'conseguenze del tocco di mano sull'azione' porta a tre critic… -

Agenzia ANSA

Pnrr, la Corte dei conti:nel progetto salute e ambiente Per i magistrati contabili l'... Mancano i soldi per le tasse Oltremilioni di contribuenti hanno regolarmente dichiarato le ...Nas Cremona Segnalati alle autorità amministrative i legali responsabili diRSA, dislocate tra le provincie di Pavia e Lodi, dove sono state rilevate rilevantiigieniche nei locali ... Ferragosto: controlli in Fvg da mare a treni,poche criticità