GF Vip 7, nuova coppia di concorrenti: lui è un famosissimo attore (Di giovedì 18 agosto 2022) Il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma: non c’è più tempo da perdere per il treno in partenza da metà settembre Queste due ultime settimane di agosto saranno molto concitate in Mediaset per definire il cast del reality show. Alfonso Signorini ha lavorato arduamente tutta l’estate per portare personalità scoppiettanti in TV. Manca L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma: non c’è più tempo da perdere per il treno in partenza da metà settembre Queste due ultime settimane di agosto saranno molto concitate in Mediaset per definire il cast del reality show. Alfonso Signorini ha lavorato arduamente tutta l’estate per portare personalità scoppiettanti in TV. Manca L'articolo proviene da Inews24.it.

Whiney30 : RT @Altis1996: Not avete idea di quanto mi mancha un po di musica nuova da voi ?? 16 SUMMERS WITH BIGBANG #16YearsWithBIGBANG #???_?????_VI… - DClarnoco : RT @Altis1996: Not avete idea di quanto mi mancha un po di musica nuova da voi ?? 16 SUMMERS WITH BIGBANG #16YearsWithBIGBANG #???_?????_VI… - BSyjds : RT @Altis1996: Not avete idea di quanto mi mancha un po di musica nuova da voi ?? 16 SUMMERS WITH BIGBANG #16YearsWithBIGBANG #???_?????_VI… - Chan88Maru : RT @Altis1996: Not avete idea di quanto mi mancha un po di musica nuova da voi ?? 16 SUMMERS WITH BIGBANG #16YearsWithBIGBANG #???_?????_VI… - shxxbi0923 : RT @Altis1996: Not avete idea di quanto mi mancha un po di musica nuova da voi ?? 16 SUMMERS WITH BIGBANG #16YearsWithBIGBANG #???_?????_VI… -