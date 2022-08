++ Gas: chiusura a massimo storico, 241 euro Megawattora ++ (Di giovedì 18 agosto 2022) Ancora in aumento il prezzo del gas naturale: il metano ha concluso la seduta a Amsterdam, mercato di riferimento per l'europa, 241 euro al Megawattora (+6% rispetto alla chiusura di ieri), la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Ancora in aumento il prezzo del gas naturale: il metano ha concluso la seduta a Amsterdam, mercato di riferimento per l'pa, 241al(+6% rispetto alladi ieri), la ...

demagistris : Aumento gas e bollette causa chiusura aziende e difficoltà nelle famiglie, ma ENI incassa 8 miliardi di extra profi… - andrepaltry : RT @ominodellaluce: Oggi prezzo gas #TTF chiude a 241 € (ICE 239€), chiusura più alta di sempre #badnews. Per avere un'idea di cosa è in a… - ominodellaluce : Oggi prezzo gas #TTF chiude a 241 € (ICE 239€), chiusura più alta di sempre #badnews. Per avere un'idea di cosa è… - fisco24_info : ++ Gas: chiusura a massimo storico, 241 euro Megawattora ++: Ad Amsterdam prezzo in crescita del 6% - MauroDelCorno : #Gas: chiusura a massimo storico, 241 euro Megawattora ++ -