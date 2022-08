Del Basso De Caro | “Sostenere il centrodestra? Nulla di più falso”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io a sostegno deldi più“. Con una smentita secca Umberto DelDemette a tacere l’indiscrezione lanciata questa mattina da ‘Il Giornale’. Scrive l’esponente Dem: “Mi informano che il quotidiano ‘Il Giornale,’ a pag. 4 di oggi 18 Agosto 2022, nel succitato articolo a firma di Pasquale Napolitano, afferma, sia pure in forma dubitativa, che sarei pronto ail Centro Destra.di più. Con tutte le riserve che posso muovere al Segretario Politico del mio partito, sia in ordine alla Coalizione che in riferimento alle Candidature, resto nel Partito Democratico che sosterrò nelle imminenti elezioni politiche del 25 settembre”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

pisto_gol : Che giocatore è #TanguyNdombele, nuovo acquisto del Napoli? Centrocampista fisico e tecnico, destro e sinistro, può… - romeoagresti : #Juventus, gli esami a cui si è sottoposto #DiMaria hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo addutt… - GiovaAlbanese : ?? #DiMaria: lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. #Juventus - alessiocanova : @mirkonicolino Miretti ha fatto meglio di Locatelli (non ho scritto che è meglio in assoluto) nella costruzione dal… - clorochina : @sergiopbaviera @Damiano__89 @Mikelone8080 @realAlexbosco @sole24ore Lei sosteneva tasse basse=le pagano tutti. Io… -

... ad eccezione delle obbligazioni di emittenti nei settori dell'energia egas , che saranno offerte con cadenza quindicinale a causapeso relativamentedi questi settori all'interno...Più inla trama e il trailer di MInions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo . Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: Clip Italiana UfficialeFilm "I Minions provano il Kung Fu" - HD ...Dopo il live al Sicilia Jazz Festival, prosegue il “I giorni migliori live”, il nuovo tour delle Cordepazze. La band palermitana, composta da Alfonso Moscato (voci, chitarre acustiche ed elettriche, ...Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato che la Bank of Queensland (BOQ) ha dato il via ai servizi bancari al dettaglio su Temenos Banking Cloud per i clienti serviti dai brand BOQ e Virgin Money. Sono ...