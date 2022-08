Controlli della polizia in via Lettieri, sequestrati 33 chili di sigarette (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via Lettieri, a Napoli, dove hanno rinvenuto e sequestrato, nel sottoscala condominiale, diverse buste contenenti complessivamente 168 stecche di sigarette con 1680 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un totale di 33 kg e mezzo. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via, a Napoli, dove hanno rinvenuto e sequestrato, nel sottoscala condominiale, diverse buste contenenti complessivamente 168 stecche dicon 1680 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un totale di 33 kg e mezzo. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

