Circeo nel 2023 su Rai 1 la nuova fiction con Greta Scarano (Di giovedì 18 agosto 2022) Saranno diverse le nuove proposte di Rai 1 per la prossima stagione televisiva. E come raccontato anche nella giornata di presentazione dei palinsesti per il prossimo autunno e per il 2023, tra i titoli su cui la rete punterà sicuramente tanto, c’è anche Circero, una serie in tre puntate di cui sarà protagonista Greta Scarano. Come potrete immaginare dal titolo, la serie Circeo, racconta del rapimento di Donatella Colasanti e di Rosaria Lopez. Da un’idea di Flaminia Gressi la serie è stata scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan, Viola Rispoli (head writer) . Nel cast, protagonista femminile, Greta Scarano insieme ad Ambrosia Caldarelli, Angelo Spagnoletti, Francesca Antonelli, Benedetta Cimatti, Guglielmo Poggi, e con Pia Lanciotti, con la partecipazione di Enrico Ianniello. Per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 agosto 2022) Saranno diverse le nuove proposte di Rai 1 per la prossima stagione televisiva. E come raccontato anche nella giornata di presentazione dei palinsesti per il prossimo autunno e per il, tra i titoli su cui la rete punterà sicuramente tanto, c’è anche Circero, una serie in tre puntate di cui sarà protagonista. Come potrete immaginare dal titolo, la serie, racconta del rapimento di Donatella Colasanti e di Rosaria Lopez. Da un’idea di Flaminia Gressi la serie è stata scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan, Viola Rispoli (head writer) . Nel cast, protagonista femminile,insieme ad Ambrosia Caldarelli, Angelo Spagnoletti, Francesca Antonelli, Benedetta Cimatti, Guglielmo Poggi, e con Pia Lanciotti, con la partecipazione di Enrico Ianniello. Per ...

glibralato : 18.8.14 Sabaudia niente passerelle per disabili associazione Beatrice sul piede di guerra. Perchè è stata concessa… - uccelldibosco73 : @SRenziano @matteorenzi @Corriere @repubblica @LaStampa @renzi D'accordo nel rispetto delle leggi .... Notte... Alt… - vaniacavi : RT @1Marzia2: @vaniacavi @markorusso69 @Eraclanius @ricpuglisi No, ma sono anche nel Lazio, Sabaudia e Circeo, in Sardegna, quindi li puoi… - 1Marzia2 : @vaniacavi @markorusso69 @Eraclanius @ricpuglisi No, ma sono anche nel Lazio, Sabaudia e Circeo, in Sardegna, quind… - Gauntleto2 : @augustociardi75 @AcmilanW Augu, per un mare decente nel Lazio devi andare a san felice circeo o sperlonga. Il resto. Il resto è 'decente'. -