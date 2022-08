‘ A Chiena o la passione dei remoti sentieri

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 18 agosto 2022) Al via dalla piazza di Roscigno il viaggio in venti tappe del festival giunto alla sua XXXV edizione, sottoscritto da cinque comuni con Campagna capofila, per la direzione artistica di Antonello Mercurio. Giovedì 18 agosto taglio del nastro con il Francesco Citera quartet e progetto Oìza. Tra i protagonisti in cartellone, il violinista Giuseppe Gibboni, Enzo Gragnaniello, Diego Caravano e l’attrice Nadia Rinaldi Così ha inizio la storia di Adamo e di Eva, cioè la storia degli uomini, secondo gli Apocrifi del Vecchio Testamento: “Dopo che furono cacciati dal Paradiso, costruirono una capanna e passarono sette giorni piangendo e gemendo in grande afflizione. Dopo sette giorni, però, provarono fame e cercarono del cibo che potessero mangiare, ma non lo trovarono(…) E Adamo si mise in cammino per tutta la terra….” Il viaggio nasce dalla trasgressione, è la trasgressione. E come ogni ...