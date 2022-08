"Via la riforma Fornero". La promessa di Salvini sulle pensioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) «La Lega ha le idee chiare in materia previdenziale: vogliamo rendere strutturali Quota 41, opzione donna e Ape sociale. Sono tutti sistemi alternativi alla sciagurata riforma Fornero - difesa dal Pd anche se ingiusta e sbagliata - e che potranno essere scelti liberamente dai lavoratori italiani. Non ci sarà alcun problema di sostenibilità: grazie a Quota 100 è stato eliminato il bacino creato dalla legge Fornero che per molti anni ha impedito alle persone di andare in pensione». È uno dei punti del programma della Lega che è stato rilanciato ieri dal responsabile Dipartimento Lavoro della Lega Claudio Durigon e dal sottosegretario al Mef Federico Freni. «Con gli interventi proposti dal nostro partito - proseguono - si realizza definitivamente l'obiettivo di cancellare la riforma del governo Monti, garantendo così ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) «La Lega ha le idee chiare in materia previdenziale: vogliamo rendere strutturali Quota 41, opzione donna e Ape sociale. Sono tutti sistemi alternativi alla sciagurata- difesa dal Pd anche se ingiusta e sbagliata - e che potranno essere scelti liberamente dai lavoratori italiani. Non ci sarà alcun problema di sostenibilità: grazie a Quota 100 è stato eliminato il bacino creato dalla leggeche per molti anni ha impedito alle persone di andare in pensione». È uno dei punti del programma della Lega che è stato rilanciato ieri dal responsabile Dipartimento Lavoro della Lega Claudio Durigon e dal sottosegretario al Mef Federico Freni. «Con gli interventi proposti dal nostro partito - proseguono - si realizza definitivamente l'obiettivo di cancellare ladel governo Monti, garantendo così ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - Fabiomass65 : RT @tempoweb: 'Via la riforma #Fornero'. La promessa di #Salvini sulle #pensioni #17agosto #iltempoquotidiano - AA31192Patriota : RT @tempoweb: 'Via la riforma #Fornero'. La promessa di #Salvini sulle #pensioni #17agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : 'Via la riforma #Fornero'. La promessa di #Salvini sulle #pensioni #17agosto #iltempoquotidiano… - SBerritta : RIFORMA PENSIONI 2022/ Berlusconi ribadisce l’impegno sui 1.000 per 13 mensilità -