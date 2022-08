Vaticano, udienza con fuoriprogramma per Papa Francesco: sviene una guardia svizzera. E poi un bimbo decide di sedersi accanto a lui – Il video (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche le guardie svizzere svengono. Il 17 agosto durante l’udienza generale di Papa Francesco in Vaticano. Uno dei corazzieri in tradizionale abito rinascimentale stava a pochi metri dal Pontefice di cui è guardia personale. Un malore, forse dovuto al caldo, ha fatto perdere i sensi alla guardia interrompendo l’incaricato della catechesi in lingua portoghese con il rumore della caduta. Subito le telecamere che stavano riprendendo la scena hanno cambiato inquadratura volgendosi verso il pubblico dell’Aula Nervi che, dopo una generale esclamazione di preoccupazione e qualche secondo di silenzio si è lasciata andare in un fragoroso applauso dedicato al corazziere. Accertati delle sue condizioni, l’udienza è ripresa regolarmente poco dopo, fino alla seconda ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche le guardie svizzere svengono. Il 17 agosto durante l’generale diin. Uno dei corazzieri in tradizionale abito rinascimentale stava a pochi metri dal Pontefice di cui èpersonale. Un malore, forse dovuto al caldo, ha fatto perdere i sensi allainterrompendo l’incaricato della catechesi in lingua portoghese con il rumore della caduta. Subito le telecamere che stavano riprendendo la scena hanno cambiato inquadratura volgendosi verso il pubblico dell’Aula Nervi che, dopo una generale esclamazione di preoccupazione e qualche secondo di silenzio si è lasciata andare in un fragoroso applauso dedicato al corazziere. Accertati delle sue condizioni, l’è ripresa regolarmente poco dopo, fino alla seconda ...

