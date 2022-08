Università di Bergamo in aiuto agli studenti: giù le tasse, agevolazioni e trasporti a portata di mano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bergamo. L’Università degli studi di Bergamo ha approvato una serie di misure con l’obiettivo di contribuire ad ammortizzare le spese che, tra crisi pandemica e carovita, gravano sui bilanci dei nuclei famigliari. Come spiega il Rettore, Sergio Cavalieri: “Come Ateneo ci presentiamo all’avvio del nuovo anno accademico con concrete misure per garantire un’Università aperta e inclusiva verso chi la vive ogni giorno. Un impegno ancora più pressante alla luce del delicato momento che sta vivendo il paese in conseguenza alle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria e dai conflitti bellici. L’obiettivo del piano di sostegno per il diritto allo studio e i servizi agli studenti che abbiamo varato è di agevolare le famiglie ma anche di stimolare lo studio il ritorno in aula e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022). L’degli studi diha approvato una serie di misure con l’obiettivo di contribuire ad ammortizzare le spese che, tra crisi pandemica e carovita, gravano sui bilanci dei nuclei famigliari. Come spiega il Rettore, Sergio Cavalieri: “Come Ateneo ci presentiamo all’avvio del nuovo anno accademico con concrete misure per garantire un’aperta e inclusiva verso chi la vive ogni giorno. Un impegno ancora più pressante alla luce del delicato momento che sta vivendo il paese in conseguenza alle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria e dai conflitti bellici. L’obiettivo del piano di sostegno per il diritto allo studio e i serviziche abbiamo varato è di agevolare le famiglie ma anche di stimolare lo studio il ritorno in aula e ...

univtrends : Più forza agli ECOSISTEMI TERRITORIALI IN AMBITO INNOVATIVO. E’ l’obiettivo del progetto finanziato in sinergia da… - comunica_rp : Innovazione, Bergamo getta un ponte tra università e industria - StartComNews : Innovazione, Bergamo getta un ponte tra università e industria - SteampunkGDR : DnD o Pathfinder, Università degli studi di Bergamo Dalmine (ingegneria) - justt_ale : @CamFerrari25 Io che sono a Bergamo spesso per l’università ne becco un po’, tipo Musso abitava fuori la mia univer… -