Nuoto | Simona Quadarella | “La tedesca è un’avversaria dura | ma cercherò la tripletta”

Tutto molto facile per Simona Quadarella nelle batterie dei 400 stile libero agli Europei di Roma. La romana ha vinto la propria batteria con il tempo di 4'08"80, qualificandosi agevolmente per la finale di questo pomeriggio, dove andrà a caccia del terzo oro di questa rassegna continentale, confermando la tripletta con 800 e 1500 già ottenuta nella scorsa edizione degli Europei. Ad entrare in finale con il miglior tempo sarà la tedesca Isabel Marie Gose, che ha vinto la seconda batteria con il crono di 4'06"10. Nell'ultimo atto dei 400 stile libero per l'Italia non ci sarà solo Simona Quadarella, ma anche Antonietta Cesarano, proprio con l'ottavo ed ultimo tempo utile (4'12"35). Quadarella ha analizzato la sua gara: "La mattina faccio sempre un po' di fatica, ...

Eurosport_IT : A CASA SUAAAAA! ?????? Simona Quadarella è Campionessa europea negli 800 stile libero proprio nella sua Roma! È il te… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - RaiNews : #Roma2022. Simona Quadarella nella storia: vince per la terza volta consecutiva gli 800 metri stile libero agli Eur… - TV7Benevento : Nuoto: Europei, Quadarella e Cesarano in finale nei 400 stile libero - - OA_Sport : Simona Quadarella è in finale nei 400 stile libero, con Antonietta Cesarano a farle compagnia nel pomeriggio -