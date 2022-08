Nuoto | Pellegrini ' Evitato di diventare una macchietta di me stessa'

(Di mercoledì 17 agosto 2022) L'ex fuoriclasse azzurra: "Per adesso mi ritengo molto fortunata" ROMA - "Quando smetti di fare la vita che hai fatto per vent'anni ti senti un po' spaesata, alla mattina ti chiedi "e adesso? Come ...

Eurosport_IT : 13 agosto 2008 - Olimpiadi di Pechino ?? ???? Nasce la stella più splendente del nuoto italiano... Federica Pellegrin… - LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - enpaonlus : Lea e Gastone, i cani mascotte degli Europei di nuoto e il loro primo tuffo con Federica Pellegrini - La Stampa - ripjcx : E la pellegrini? A casa mentre la nazionale di nuoto vince tuttto aaaaah - dwarixmarti : RT @Eurosport_IT: 13 agosto 2008 - Olimpiadi di Pechino ?? ???? Nasce la stella più splendente del nuoto italiano... Federica Pellegrini vinc… -

Così Federica, icona delmondiale e madrina azzurra agli Europei di Roma, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Con il suo ex allenatore Matteo Giunta si sposerà in chiesa: "Io ...... è stata toccata dalla magia e punta dalla nostalgia, ma poi Federicasi è fatta una ... Mentre il nuovo fenomeno delPopovici ha frantumato quello dei 100 sl l'altro giorno. "Con ...L'ex fuoriclasse azzurra: 'Per adesso mi ritengo molto fortunata' ROMA (ITALPRESS) - 'Quando smetti di fare la vita che hai fatto per vent'anni ...RASSEGNA STAMPA - Federica Pellegrini si complimenta con gli atleti azzurri per la grande quantità di medaglie ottenute in questi giorni durante gli Europei di nuoto in corso a Roma. La ...