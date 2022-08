Nintendo Switch Online: in arrivo Wave Race 64 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il pacchetto dei titoli retrò su Nintendo Switch Online è destinato ad ampliarsi ulteriormente grazie all’arrivo di Wave Race 64 Visto che siamo ancora in estate, il ricordo delle grigliate di Ferragosto è ancora “caldo” e si è in vacanza, perché non portarsi sotto l’ombrellone un bel titolo decisamente rinfrescante? Preparatevi dunque ad un titolo di corse su acqua con Wave Race 64, ma partiamo dal principio! Wave Race 64: il Nintendone che torna su Switch Sicuramente la celebre console della casa di Kyoto, della quale avevamo già parlato qui, è una fonte inesauribile di gioia per gli appassionati del retrogaming e pare che le preghiere di molti appassionati siano state esaudite. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il pacchetto dei titoli retrò suè destinato ad ampliarsi ulteriormente grazie all’di64 Visto che siamo ancora in estate, il ricordo delle grigliate di Ferragosto è ancora “caldo” e si è in vacanza, perché non portarsi sotto l’ombrellone un bel titolo decisamente rinfrescante? Preparatevi dunque ad un titolo di corse su acqua con64, ma partiamo dal principio!64: ilne che torna suSicuramente la celebre console della casa di Kyoto, della quale avevamo già parlato qui, è una fonte inesauribile di gioia per gli appassionati del retrogaming e pare che le preghiere di molti appassionati siano state esaudite. ...

CouponsSconti : ?? SanDisk Scheda MicroSDXC UHS-I per Nintendo Switch 64 GB, Modello 2019, Prodotto con Licenza Nintendo, 64 GB, Nuo… - pokemonnext : Arriva oggi Kirby’s Dream Buffet su Nintendo Switch Dettagli: - CalistoYew2 : RT @nintendo_hall: Wave Race 64: il classico titolo per Nintendo 64 in arrivo il 19 agosto su Nintendo Switch Online - CalistoYew2 : RT @nintendo_hall: JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, pubblicato un trailer introduttivo al Battle System - CalistoYew2 : RT @nintendo_hall: Metaloid: Origin, annunciato l'arrivo della versione retail su Nintendo Switch -