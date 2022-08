Meteo, giovedì picco del caldo in Sicilia e BOLLINO ROSSO a Palermo – picchi di 43 gradi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Palermo – Ci siamo, il giorno del gran caldo si avvicina. Domani, giovedì 18 agosto, l’Anticiclone Nord-Africano darà la sua “botta” finale portando le temperature in graduale rialzo con picchi fino a 43 gradi. La previsione mostra chiaramente questa massa di aria calda, sospinta dai venti di Scirocco, in arrivo sulla Sicilia portando oltre alle elevate temperature, elevati tassi di umidità. Questo influirà tanto sulle temperature percepite che potranno essere ben superiori rispetto a quelle massime. Per fare un esempio oggi a Palermo intorno alle 13 si sono registrati 39 gradi di temperatura percepita per via dell’elevato tasso di umidità. Allerta rossa a Palermo Il Ministero della Salute ha disposto per per tutta la giornata di ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 17 agosto 2022)– Ci siamo, il giorno del gransi avvicina. Domani,18 agosto, l’Anticiclone Nord-Africano darà la sua “botta” finale portando le temperature in graduale rialzo confino a 43. La previsione mostra chiaramente questa massa di aria calda, sospinta dai venti di Scirocco, in arrivo sullaportando oltre alle elevate temperature, elevati tassi di umidità. Questo influirà tanto sulle temperature percepite che potranno essere ben superiori rispetto a quelle massime. Per fare un esempio oggi aintorno alle 13 si sono registrati 39di temperatura percepita per via dell’elevato tasso di umidità. Allerta rossa aIl Ministero della Salute ha disposto per per tutta la giornata di ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - RegLiguria : [17/08-13.43] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo GIALLA per temporali su tutta la Liguria a partire dalle 00.00 di… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, giovedì #11agosto, in cinque regioni ????? Ancora piogge e temporali al Sud. Leggi l'… - Miroma80 : RT @ComunediGenova: ?? ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA GIALLA per temporali dalle 00:00 alle 13:59 di giovedì 18 agosto. Segui gli aggiornament… - TfnWeb : Meteo Sicilia, giovedì e venerdì infernali, temperature fino a 45 gradi, le previsioni -