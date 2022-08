Maria De Filippi “Troppo dolore” | La confessione agghiacciante della conduttrice (Di mercoledì 17 agosto 2022) La conduttrice di Mediaset Maria De Filippi si confessa a proposito di un timore che ha e che la spaventa moltissimo. Ecco di cosa si tratta. Maria De Filippi è una importate autrice televisiva, molto apprezzata dal cospicuo pubblico che segue i suoi show e reality di Canale 5. E’ nota anche per la sua determinazione e influenza. Per essere una personalità molto razionale e capace di mettere ordine in studio. Maria De Filippi è anche molto autorevole e non è raro vederla anche sotto un’altra luce, più originale si direbbe. A questo proposito la conduttrice ama stupire i suoi interlocutori, dandogli belle notizie o facendogli delle sorprese. E quanto è successo recentemente in merito a un regalo che la De Filippi ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ladi MediasetDesi confessa a proposito di un timore che ha e che la spaventa moltissimo. Ecco di cosa si tratta.Deè una importate autrice televisiva, molto apprezzata dal cospicuo pubblico che segue i suoi show e reality di Canale 5. E’ nota anche per la sua determinazione e influenza. Per essere una personalità molto razionale e capace di mettere ordine in studio.Deè anche molto autorevole e non è raro vederla anche sotto un’altra luce, più originale si direbbe. A questo proposito laama stupire i suoi interlocutori, dandogli belle notizie o facendogli delle sorprese. E quanto è successo recentemente in merito a un regalo che la Deha ...

MustErminea : RT @come_la_moto: Questa mattina una voce che è un mix tra Amanda Lear e Maria De Filippi. 11e33, si mattina. Sono sveglio da poco. - Humanrainbow__ : In attesa della foto in hd volevo dire a Maria De Filippi che sono innamorata di lei, l'ho scritto per intero così… - come_la_moto : Questa mattina una voce che è un mix tra Amanda Lear e Maria De Filippi. 11e33, si mattina. Sono sveglio da poco. - lorenzomega_ : mi spezzano le tipe su ngl che si sentono intervistate da maria de filippi “al momento non mi interessa nessuno, ma mai dire mai ??” - zazoomblog : Avete mai visto la casa per le vacanze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? È un paradiso terrestre - #Avete… -