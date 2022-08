Manchester United, Elon Musk su Twitter: “Sto comprando il club”. Poi la smentita (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Sto comprando il Manchester United“. Questo il tweet di Elon Musk che ha infiammato il social nelle ultime ore, facendo sognare i tifosi del club. I Red Devils non stanno vivendo un momento particolarmente felice ed i supporters hanno chiesto a più riprese l’addio della famiglia Glazers. Quello di Musk, tuttavia, si è rivelato un semplice scherzo, come spiegato proprio dall’ad di Tesla e SpaceX: “Se sono serio? No, è soltanto uno scherzo. Non ho intenzione di comprare alcun club“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Stoil“. Questo il tweet diche ha infiammato il social nelle ultime ore, facendo sognare i tifosi del. I Red Devils non stanno vivendo un momento particolarmente felice ed i supporters hanno chiesto a più riprese l’addio della famiglia Glazers. Quello di, tuttavia, si è rivelato un semplice scherzo, come spiegato proprio dall’ad di Tesla e SpaceX: “Se sono serio? No, è soltanto uno scherzo. Non ho intenzione di comprare alcun“. SportFace.

