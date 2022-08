LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Bruni vola a 4.40 nell’asta femminile! (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 20.41 Seconda semifinale dei 110 ostacoli. Ai blocchi di partenza Kuusiniemi (Fin), Smet (Ned), Trajkovic (Cyp), Joseph (Sui), Martinot-Lagarde (Fra), Bengtsson (Sve), Perera (Gbr). 20.40 Che peccato per Andrea Dallavalle! Nullo per un soffio: sarebbe stato sopra i 17 metri. 20.39 Holm, Moser e Lampela si salvano a 4.40 all’ultimo tentativo. 20.36 Holm, Reztius, Lampela e Moser in difficoltà a 4.40 nell’asta. 20.34 Nullo per Ihemeje: in testa c’è Pichardo con 17.05. 20.33 Primo tentativo per Ihemeje. 20.31 Partenza difficile per Fofana che ha avuto un problema subito al primo ostacolo: 13.56 per l’azzurro e quinta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 20.41 Seconda semifinale dei 110 ostacoli. Ai blocchi di partenza Kuusiniemi (Fin), Smet (Ned), Trajkovic (Cyp), Joseph (Sui), Martinot-Lagarde (Fra), Bengtsson (Sve), Perera (Gbr). 20.40 Che peccato per Andrea Dallavalle! Nullo per un soffio: sarebbe stato sopra i 17 metri. 20.39 Holm, Moser e Lampela si salvano a 4.40 all’ultimo tentativo. 20.36 Holm, Reztius, Lampela e Moser in difficoltà a 4.40. 20.34 Nullo per Ihemeje: in testa c’è Pichardo con 17.05. 20.33 Primo tentativo per Ihemeje. 20.31 Partenza difficile per Fofana che ha avuto un problema subito al primo ostacolo: 13.56 per l’azzurro e quinta ...

