L' età della rabbia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) I moltissimi episodi di quest’estate sono la punta dell’iceberg: una violenza gratuita, irrazionale, che coinvolge i giovanissimi - 46 mila reati compiuti da minori - viene alimentata dai social (postare le risse è la nuova moda), ma non trova risposte. Così, enfatizzato dal vuotopandemia, esplode il disagio di una generazione. Di cui le famiglie spesso non si accorgono, se non quando è tardi. Estate violenta. Era il titolo del più bel film di Valerio Zurlini ambientato a Riccione. Anche lì era agosto, 1943, gli echiguerra, il futuro incerto, un destino di dolore che avvolgeva i protagonisti. Ma era tanto tempo fa. La nostra estate violenta non ha più le magliette a righe e lo sguardo malinconico di Jean-Louis Trintignant. Oggi le ragazzine di 14 anni girano con bottiglie di vodka, i coetanei sollevano le magliette griffate per mostrare ...