Guida al Bologna 2022/23 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 13° Chi in più: Lewis Ferguson (Aberdeen), Matteo Angeli (Imolese), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa) Chi in meno: Arthur Theate (Rennes), Aaron Hickey (Brentford), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Nicolas Viola (Cagliari), Federico Santander (Reggina), Luis Binks (Como), Andri Baldursson (NEC) Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Nella stagione 2020/2021 solo tre squadre avevano più recuperi palla offensivi del Bologna, nella scorsa invece solo sei squadre ne hanno meno. Nel giorno di lancio della campagna abbonamenti il Bologna ha venduto tremila tessere. Una buona cifra, secondo Repubblica effetto dell’arrivo di Giovanni Sartori, storico direttore sportivo dell’Atalanta, fra i principali artefici di una delle storie sportive più entusiasmanti degli ultimi anni. Da anni i ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 13° Chi in più: Lewis Ferguson (Aberdeen), Matteo Angeli (Imolese), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa) Chi in meno: Arthur Theate (Rennes), Aaron Hickey (Brentford), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Nicolas Viola (Cagliari), Federico Santander (Reggina), Luis Binks (Como), Andri Baldursson (NEC) Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Nella stagione 2020/2021 solo tre squadre avevano più recuperi palla offensivi del, nella scorsa invece solo sei squadre ne hanno meno. Nel giorno di lancio della campagna abbonamenti ilha venduto tremila tessere. Una buona cifra, secondo Repubblica effetto dell’arrivo di Giovanni Sartori, storico direttore sportivo dell’Atalanta, fra i principali artefici di una delle storie sportive più entusiasmanti degli ultimi anni. Da anni i ...

