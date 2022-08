(Di mercoledì 17 agosto 2022) Szymonnon sarà presente per la doppia sfida dellacontro il Twente, in quanto escluso forzatamentedefinitacompagine viola. Vincenzo Italiano, infatti, ha scelto di escludere il centrocampista polacco a beneficio dell’azzurro Marco, giocatore dotato di più esperienza a questi livelli, per via comunque di un infortunio dell’ex gioiellino dell’Empoli. Nessun caso, dunque, in quanto dei problemi fisici hanno frenato il suo apporto alla sua squadra; laè concentrata sulla Conference League, con gli olandesi del Twente pronti a dar battaglia ai gigliati. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | La @acffiorentina punta #Bajrami dell' @EmpoliCalcio: possibile inserimento di #Zurkowski - sportface2016 : #ConferenceLeague, #Fiorentina: #Zurkowski fuori dalla lista Uefa, dentro invece #Benassi - tcm24com : Lo Spezia si inserisce nella corsa a Zurkowski della Fiorentina #zurkowski #szymonzurkowski #empolicalcio #empoli… - infoitsalute : Convocati Fiorentina: fuori Zurkowski e Igor - sportli26181512 : Convocati Fiorentina: fuori Zurkowski e Igor: La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di doman… -

Commenta per primo Laha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera di Conference League contro ... Fuori anche il polacco, testa a testa tra Barak e Bajrami - Nonostante il profilo del giovane albanese sia una ... ad esempio, SzymonSzymon Zurkowski non sarà presente per la doppia sfida della Fiorentina contro il Twente, in quanto escluso forzatamente dalla lista Uefa definita dalla compagine viola. Vincenzo Italiano, infatti, ha ...Visto l'infortunio di Zurkowski, la Fiorentina ha modificato la propria lista UEFA valida per i preliminari di Conference League. I viola hanno inserito Benassi, inizialmente escluso, e rimosso ...